Temptation: Valentina e Tommaso dopo un mese non stanno insieme, però hanno fatto l'amore

La coppia non è tornata insieme, almeno per il momento, ma non sono mancati dei colpi di scena

Valentina e Tommaso sono stati, insieme a Manuela e Stefano, la coppia più discussa del programma. La gelosia di Tommaso aveva dell'incredibile anche perché, va ricordato, la loro partecipazione al programma si è conclusa prima del previsto perché il 21enne ha baciato la tentatrice Giulia più di una volta di fronte alle telecamere.

Come di consueto alla fine del programma c'è un focus sulle coppie "un mese dopo". Ecco cosa è successo tra Valentina e Tommaso.

Temptation Island: Valentina e Tommaso un mese dopo

Valentina e Tommaso non stanno insieme, lo hanno dichiarato all'incontro con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine del programma. La prima a parlare è stata Valentina: "Sono stata molto male, ero così sconvolta, disgustata e scioccata da ciò che ha fatto e al falò ho incamerato tutto, in un modo anche algido. Io non volevo mostrargli la mia emotività... scesa dall'aereo c'erano i suoi messaggi in cui mi chiedeva di vederci. Io ho poi deciso di vederlo solo alcuni giorni dopo e quando l'ho fatto ho scoperto che era lo stesso giorno in cui lui aveva visto Giulia". "Ho ritrovato la mia libertà, sono tornata quella che ero sempre stata. Io so che la ragazza era un po' invaghita di lui e che lui ha deciso di non andare oltre, ma lei avrebbe voluto" ha concluso Valentina prima dell'arrivo di Tommaso.

All'arrivo del giovane, che ha salutato la ex chiamandola "Amore", sono stati aggiunti alcuni particolari come ad esempio che hanno fatto l'amore il giorno in cui si sono rivisti, secondo Tommaso la lroo relazione ancora non è finita: "Dico così perché la amo ancora, come lei sa, io sono pentito e farò di tutto per farglielo capire. Non stiamo più insieme, la cosa accaduta è molto grave, ma farò di tutto per tornare con lei".

Dopo poco al duo si unisce la single Giulia che racconta una versione un po' diversa rispetto a quella che sapeva Valentina: sarebbe stata lei a respingere Tommaso.

"Appena siamo usciti mi ha chiamato subito, dicendomi di voler stare con me. È venuto a casa mia, siamo stati insieme ed è rimasto anche la notte a dormire. Non c'è stato nulla di intimo, anche se lui voleva".

"Volevo aspettare ancora con Valentina, dentro di me volevo quello, ma sul momento è ovvio mi facesse piacere stare con lei e godermi il momento" questa la giustificazione del 21enne. Per Valentina sembrerebbe comunque non esserci la possibilità di un loro ritorno di fiamma, Tommaso però non è dello stesso parere a giudicare anche dal saluto "Come sei bella amore".