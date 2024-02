Sconfigge le gang con pugno duro e carceri speciali: chi è il presidente rieletto a furor di popolo

Ha sconfitto le gang che tormentavano El Salvador usando il pugno duro e sospendendolo stato di diritto imponendo lo stato di emergenza. Ma per i cittadini il ritorno alla sicurezza e alla vita normale è stato più importante di qualsiasi regola democratica, e così Nayib Bukele è stato confermato ieri (domenica 4 febbraio) presidente del piccolo Paese dell'America centrale con una percentuale bulgara di consensi: oltre l'85% degli oltre 6 milioni di cittadini della nazione. Migliaia di sostenitori di Bukele hanno affollato la piazza centrale di San Salvador per festeggiare la sua rielezione, che il leader 42enne di origini palestinesi ha definito un "referendum" sul suo governo. "L'opposizione è stata polverizzata", ha esultato il politico, in piedi con la moglie sul balcone del Palazzo Nazionale, ai suoi sostenitori. "El Salvador è passato dall'essere il Paese più insicuro al più sicuro. Ora, nei prossimi cinque anni, vi faremo vedere cosa saremo capaci di fare", ha aggiunto.

Il successo elettorale del suo partito, Nuove Idee, che ha ottenuto 58 dei 60 seggi dell'Assemblea, significa che Bukele eserciterà un potere senza precedenti e sarà in grado di rivedere la Costituzione nazionale, cosa che i suoi oppositori temono possa portare alla cancellazione dei limiti di mandato. Bukele ha iniziato la sua carriera politica nel Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale, un partito di sinistra per il quale è stato sindaco di Nuevo Cuscatlán e di San Salvador, prima di esserne espulso accusato di fomentare le divisioni della formazione politica. Ma quella è stata la sua fortuna, perché si è poi candidato alla residenza come indipendente, vincendo le elezioni e puntando tutto sulla strategia di sicurezza, in base alla quale le autorità hanno sospeso le libertà civili, imposto lo stato di emergenza, per arrestare più di 75mila salvadoregni sospettati di essere membri delle gang che terrorizzavano il Paese, senza alcuna accusa formale. Per loro è stato anche costruito un carcere speciale, nel quale sono stati rinchiusi i più pericolosi che sono costretti a vivere in un regime di detenzione durissimo.

Gli arresti di massa, criticati da diverse organizzazioni umanitarie, che sostengono che siano stati fermati anche diversi innocenti, hanno portato di fatto a un enorme calo del tasso di omicidi e di violenze nel Paese, e hanno modificato radicalmente la nazione di 6,3 milioni di persone che un tempo era tra i più pericolosi al mondo. Bukele è diventato popolarissimo, ma alcuni analisti hanno affermato che l'incarcerazione di massa dell'1% della popolazione non è sostenibile a lungo termine. "Non solo abbiamo conquistato la presidenza con oltre l'85% dei voti, ma abbiamo vinto l'Assemblea legislativa con 58 deputati su almeno 60", ha dichiarato il presidente dopo la vittoria. "Da quando esiste la democrazia, mai un progetto ha vinto con la quantità di voti che abbiamo ottenuto oggi. È letteralmente la percentuale più alta della storia", ha rivendicato.

I candidati dell'Fmln e di Arena, due partiti che si sono scambiati il potere fino al 2019, hanno ricevuto pochissimi voti, dato che gli elettori hanno respinto ancora una volta i partiti tradizionali, il cui governo è stato segnato per decenni da violenza e corruzione. Negli ultimi anni Bukele ha usato la maggioranza del suo partito Nuove Idee nell'assemblea legislativa per riempire i tribunali di persone a lui fedeli e riformare le istituzioni statali, consolidando il suo controllo sui luoghi chiave delle istituzioni. Ha anche sostenuto l'introduzione del Bitcoin come moneta legale, attirando le critiche del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). La sfida più grande di Bukele nel suo secondo mandato sarà l'economia, che è cresciuta più lentamente in America Centrale durante il suo mandato. Più di un quarto dei salvadoregni vive in povertà e la povertà estrema è raddoppiata mentre gli investimenti privati sono diminuiti sotto il suo governo.