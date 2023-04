Così l'Amazon russo costringe i dipendenti a spogliarsi a fine e inizio turno

Spogliarsi alla fine e all'inizio del turno, davanti a tutti. È quello che gli impiegati della catena di grandi magazzini Wildberries - la copia russa di Amazon - nella regione di Mosca, in Russia, sono costretti a fare per superare i controlli di sicurezza. L'obbligo fungerebbe da garanzia che i lavoratori non rubino niente. Sono apparsi su Twitter i video delle telecamere di sicurezza che mostrano le file ordinate di impiegati che si spogliano e rivestono, scarpe comprese. Al momento, la data dei video e la frequenza con cui si fanno questo controlli sono ancora ignote.

La procedura è sotto stretta sorveglianza degli addetti alla sicurezza e ripresa dalle telecamere. Riguarda ogni impiegato, sia maschio che femmina, e le zone di controllo sono separate riguardo al sesso. L'unica eccezione sono le donne incinte: presentando un certificato firmato che attesti la gravidanza possono evitare i controlli e quindi di spogliarsi. La procedura, ovviamente, non si applica per i superiori o per i capi. Inoltre, agli impiegati è vietato indossare gioielli, anelli, orecchini o orologi. Per ora, l'azienda non ha ancora commentato i video diffusi su Twitter.

Secondo il canale Telegram Baza, con questa procedura Wildberries cerca di combattere i furti all'interno dei magazzini. L'azienda è la più grande rivenditrice online di prodotti in tutta la Russia e vende ogni genere di articolo, dall'elettronica, al cibo, dai prodotti per animali alle calzature e l'abbigliamento. Nel 2021 il fatturato del colosso russo dell'e-commerce si è attestato a 844 miliardi di rubli, un più 93 per cento rispetto agli anni precedenti. Il suo mercato sbarca anche oltreconfine, operando in Italia, Francia, Spagna, Stati Uniti, Turchia e molti altri paesi.