Aereo si schianta sulla montagna: "Diversi morti"

Un aereo è precipitato nella mattinata di sabato 20 maggio vicino Les Ponts-de-Martel, nelle montagne svizzere di Neuchâtel, al confine con la Francia. Lo riportano i media locali. Secondo quanto sostiene un portavoce della polizia cantonale, diverse persone sono rimaste uccise.

Il velivolo precipitato sarebbe un aereo da turismo, ma al momento non è stato ancora reso noto il numero e l'identità delle vittime: " Dobbiamo prima avvisare le famiglie delle vittime", ha spiegato la polizia. L'incidente è avvenuto in una zona scoscesa, di difficile accesso, intorno alle 10,20. Sul posto sono presenti i soccorsi e la polizia, fa sapere Rtn. Sono in corso indagini da parte del pubblico ministero per chiarire le circostanze della tragedia.