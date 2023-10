L'Argentina sceglie il nuovo presidente

Oltre 35 milioni di argentini sono chiamati alle urne domenica 22 ottobre per eleggere il loro prossimo presidente, che resterà in carica fino a dicembre 2027. In parallelo verrà definita anche una nuova formazione del Congresso, che sarà parzialmente rinnovato, con 24 senatori in rappresentanza di otto province e 130 deputati.

La corsa alla presidenza si decide tra cinque candidati, anche se le vere chance ce l'hanno solo in tre: l'ultraliberista Javier Milei di La Libertad Avanza (Lla), il peronista progressista Sergio Massa di Union por la Patria (Uxp) e la conservatrice Patricia Bullrich di Juntos por el cambio (Jxc).

Lo scenario della competizione per la Casa Rosada è ancora aperto, con i sondaggi che riflettono sottili margini tra i tre candidati. L'ago della bilancia sembra essere l'ampia fetta di indecisi e di quanti non hanno preso parte alle primarie generali di agosto, a cui aveva partecipato il 69% dell'elettorato, consacrando Milei in testa col 29,86%.

Per diventare presidente al primo turno occorre totalizzare il 45%, oppure il 40% con una differenza del 10% rispetto al secondo. Un eventuale ballottaggio è previsto per il 19 novembre. Il vincitore assumerà i suoi incarichi presidenziali il 10 dicembre. In quel giorno si compiranno 40 anni dal ritorno della democrazia, quando Raul Alfonsin, nel 1983, si è insediato come presidente dell'Argentina.

Dalle urne dovranno emergere anche 19 parlamentari del Mercosur per la circoscrizione nazionale e 24 per quella regionale. Inoltre, si vota per il governatore della città autonoma di Buenos Aires (la capitale argentina), e della popolosa provincia di Buenos Aires (la più grande lista elettorale con 13.110.768 elettori, il 37,04%), Catamarca ed Entre Ríos.

Nelle ultime elezioni, quelle del 2019, il peronista progressista Alberto Fernández (Frente de Todos) fu eletto presidente con un'affluenza dell'80,4%.