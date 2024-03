Droni sulla Russia: raffica di attacchi, in fiamme una raffineria di petrolio

La Russia colpita di nuovo. Poche ore dopo l'attentato alla Crocus City Hall che ha provocato decine e decine di morti, nella notte sono state incendiate due raffinerie di petrolio nella regione di Samara, mentre un altro attacco con un drone è stato registrato nella regione russa di Belgorod. Secondo il governatore Dmitry Azarov, "nella notte sono stati sferrati attacchi con droni contro raffinerie nella regione" ed è scoppiato un incendio nell'impianto di Kuibyshev.

Il governatore precisa che "non ci sono vittime" e, secondo la Tass, "l'incendio è stato spento". Stando alle notizie della stessa agenzia, le autorità affermano che è stato invece "respinto l'attacco con droni alla raffineria di Novokuibyshevsk", dove - riferiscono - non si registrano danni.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Novokuybyshevsk, Samara region, last night.



Local residents say they heard a loud explosion, then a fire broke out at the refinery. pic.twitter.com/5aTrPiz95H