Sparatoria a Praga: ci sono morti e feriti

Sparatoria nel centro di Praga, in Repubblica Ceca. La polizia riferisce che al momento c'è un numero imprecisato di morti e feriti sul luogo della sparatoria alla Facoltà di Lettere della Charles University. L'aggressore ha usato un fucile di precisione. TV Nova riporta la notizia di un uomo armato sul tetto della sede della Facoltà di Lettere in seguito alla sparatoria. Si sarebbe sentita anche un'esplosione. Alcune persone presenti nell'ateneo sono chiuse nelle aule, altre sono state fatte evacuare. La polizia ha chiuso tutta l'area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus.

Le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della piazza e a non uscire. L'intervento della polizia è ancora in corso. Sul posto si recherà anche il ministro degli Interni Vi't Rakusan. "Sulla base delle prime informazioni possiamo confermare che sul posto ci sono persone morte e ferite", ha detto la polizia sulla piattaforma di social media X, ex Twitter.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

+++ Notizia in aggiornamento +++