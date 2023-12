Dimentica bimbo di 4 anni sullo scuolabus per 8 ore, trovato morto

L'autista dell'autobus credeva di averlo fatto scendere e portato all'asilo come ogni mattina. E invece lo aveva dimenticato nel mezzo nel quale il piccolo, di soli quattro anni, è rimasto rinchiuso per otto ore sotto il sole cocente ed è per questo purtroppo morto. Il tragico incidente è avvenuto a San Paolo del Brasile, nel quartiere di Mooca, vicino il centro della città, un quartiere tradizionalmente abitato da un'alta percentuale di immigrati italiani.

Come racconta il tabloid britannico Daily Mirror, il bambino è stato trovato ieri (lunedì 18 dicembre) senza vita su un minibus nel quale faceva molto caldo (in Brasile è estate), dopo che l'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da alcuni passanti che si trovavano all'esterno della scuola.

Il bambino era già morto quando è stato trovato steso sotto uno dei sedili del mezzo. I funzionari non hanno ancora confermato che la morte del bambino sia dovuta al caldo, ma le temperature ieri erano piuttosto alte. Si prevede che gli inquirenti rilasceranno ulteriori dettagli nel corso delle indagini. Si trattava comunque di uno scuolabus privato e non faceva parte del servizio di trasporto scolastico gratuito del comune.

Il tragico incidente è avvenuto un mese dopo che Apollo Gabriel Rodrigues, di soli due anni, è morto il 14 novembre dopo essere stato presumibilmente dimenticato dall'autista del suo minibus scolastico e dalla moglie dell'uomo, che lavora come controllore, in un'area chiamata Villa Maria, a nord del centro di San Paolo. Flavio Robson Benes, 45 anni, ha scoperto il bambino privo di sensi sul sedile posteriore del veicolo intorno alle 16 e lo ha portato d'urgenza in ospedale, ma il piccolo è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo. L'uomo e la sua compagna, sono stati interrogati dalla polizia nell'ambito di un'indagine per omicidio colposo.