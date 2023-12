Autobus precipita in un burrone forse per un guasto ai freni: 17 morti. "Quella è una curva assassina"

Sono almeno 17 le persone morte in un incidente stradale avvenuto nelle Filippine, nella provincia di Antique. Un autobus è uscito di strada nei pressi di una curva ed è precipitato dal costone di una montagna, come riferiscono le autorità locali. Il mezzo sarebbe caduto in un burrone per almeno 30 metri. Nello schianto sono rimaste ferite undici persone, di cui sette in condizioni critiche. "L'autobus è caduto da un punto elevato, ecco perché l'incidente ha provocato così tante vittime" ha fatto sapere Roderick Train, responsabile dell'agenzia provinciale per i disastri.

La tragedia è avvenuta nei pressi del comune di Hamtic. La governatrice locale, Rhodora Cadiao, ha detto in conferenza stampa che il bus stava viaggiando dalla provincia di Iloilo a Culasi quando è uscito di strada, probabilmente per un guasto all'impianto frenante. La governatrice ha però messo sotto accusa anche la pericolosità di quel tratto stradale. "La chiamiamo la curva assassina" ha affermato Cadiao. "È già il secondo autobus che precipita lì". Nelle Filippine la cattiva condizione delle strade è un problema noto e le leggi che regolano la circolazione stradale sono considerate troppo lasche.