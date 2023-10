Strage in autostrada, schianto tra bus e auto: decine di morti e feriti

Un terribile incidente stradale in Egitto. Lo scontro violento tra un autobus e diverse automobili ha provocato almeno 32 vittime e 57 feriti. È successo nella provincia di Al Behera, nel delta del Nilo, sull'autostrada che collega il Cairo con Alessandria d'Egitto, nella giornata di oggi 28 ottobre.

Stando a quanto reso noto dal ministero dell'Interno egiziano, l'incidente è avvenuto a causa di una perdita di carburante, che ha determinato la collisione dell'autobus con "un gran numero" di veicoli. Dopo lo scontro alcune auto hanno preso fuoco e molte persone non sono riuscite ad allontanarsi dalle fiamme. Una ventina di ambulanze si sono recate sul luogo dell'incidente per soccorrere i feriti, e anche una squadra della Procura generale è intervenuta per svolgere le indagini su quanto accaduto.

Le squadre del Dipartimento del Traffico stanno lavorando per liberare il chilometro 134 dell'autostrada in direzione del Cairo e facilitare l'accesso di più ambulanze e la ripresa della circolazione. Le immagini condivise sui social network hanno mostrato più di una dozzina di auto in fiamme, alcune bruciate, e decine di persone insanguinate nel mezzo di questa autostrada, una delle più importanti dell'Egitto.

Sono frequenti nel Paese incidenti stradali, causati dall'alta velocità e dalle cattive condizioni stradali, ma anche dal mancato rispetto delle norme stradali, perché i passeggeri solitamente non indossano le cinture di sicurezza.

Secondo l'agenzia statistica ufficiale egiziana CAPMAS, nel 2021 gli incidenti stradali hanno causato la morte di 7.101 persone in tutto il Paese, rispetto ai 6.164 decessi registrati un anno prima, con un aumento del 15,2 per cento.

?? At least 28 people dead and 60 others injured in a road accident in #Egypt, according to local media



The events took place in the governorate of Beheira. An oil leak from a car caused several vehicles to collide, some of which caught fire. pic.twitter.com/L1Db2LraiA