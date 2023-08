Bambino trovato morto nel Danubio: il padre aveva aggredito l'ex moglie

Tragico rinvenimento nelle acque del Danubio. Il corpo di un bimbo scomparso di 5 anni è stato ritrovato la sera del 12 agosto a Vienna, in Austria, nelle acque del fiume. Il piccolo sarebbe scomparso dopo che il padre aveva aggredito la madre con un martello. Al momento non è chiaro da quanto tempo si trovasse in acqua. L'autopsia sul corpo del piccolo chiarirà l'orario esatto del decesso. Ancora nessuna traccia del padre di 41 anni che non ha riportato il bambino dall'orario di visita.

I genitori del piccolo erano infatti separati. Una settimana fa il padre avrebbe dovuto restituire il bambino alla madre, in base ai tempi di vista concordati. Ma l'uomo si è presentato da solo a casa dell'ex moglie 39enne, l'ha minacciata con un fucile e l'ha poi aggredita a martellate.

Durante l'aggressione, la donna ha urlato per chiedere aiuto, catturando l'attenzione del vicinato. Un vicino, accorgendosi della situazione, è intervenuto permettendo la fuga dell'aggressore. Grazie all'intervento coraggioso dell'uomo, si è evitata una tragedia. La causa dell'aggressione non è ancora chiara.