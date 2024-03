Biden convince i democratici, raccolti 10 milioni di dollari dopo l'ultimo discorso

Il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden sembra aver convinto la base democratica sulla capacità dell'attuale presidente degli Stati Uniti di essere ancora un buon leader per il Paese in futuro. La campagna per la sua rielezione ha raccolto ben 10 milioni dollari nelle sole 24 ore successive al discorso che il presidente ha trasformato nell'aggressivo calcio d'inizio della sua campagna elettorale contro Donald Trump.

"Ringraziamo la nostra base che è motivata più che mai a rieleggere il presidente Biden e la vice presidente Harris" ha dichiarato la manager, Julie Chavez Rodriguez, sottolineando che si tratta della più consistente raccolta di fondi in 24 ore ottenuta finora dalla campagna della rielezione. "Inviamo le nostre condoglianze all'altro tipo e alla sua campagna fallimentare", ha aggiunto ironica, sostenendo che appare chiaro che "attaccare i diritti delle donne, tagliare le tasse ai ricchi e la democrazia americana non è esattamente il messaggio vincente". La cifra è notevole se si considera che la campagna di Biden e dei suoi alleati del Partito Democratico ha raccolto oltre 42 milioni di dollari nell'intero mese di gennaio.

Si stima che 32,2 milioni di persone abbiano seguito il discorso sullo Stato dell'Unione di Biden, secondo le valutazioni Nielsen di 14 reti televisive, con un aumento del 18% rispetto all'anno scorso. Questo dato non comprende gli spettatori in streaming, sui social media e su altre piattaforme. In un discorso di 68 minuti al Congresso, il presidente ha anche accusato Trump, il suo sfidante repubblicano alle elezioni del 5 novembre, di aver insabbiato la verità sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e di essersi inchinato al presidente russo Vladimir Putin.