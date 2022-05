Pestato dopo il party e lanciato dal balcone: ergastolo al "branco"

Una festa tra giovani si è trasformata in una terribile scena del delitto a Brighton in Inghilterra. Un ragazzo di 24 anni, Bill Henham, è stato picchiato a calci e pugni da quattro coetanei, che poi lo hanno lanciato dal balcone. Una caduta fatale per il 24enne, con il branco che poi ha spogliato e lavato il cadavere con la candeggina per nascondere le tracce dell'omicidio. Gli autori di questo brutale delitto, Dushane Meikle, 28 anni, Gregory Hawley, 29 anni, Lamech Gordon-Carew, 20 anni e Alize Spence, 19 anni, sono stati tutti condannati all'ergastolo. In sede processuale hanno sempre negato di aver ucciso il 24enne.

Il delitto risale a Capodanno del 2020, quando il corpo senza vita di Bill venne rinvenuto da alcuni residenti. L'autopsia sul cadavere fece subito scattare l'indagine per omicidio: dai risultati degli esami era chiaro che il giovane era stato vittima di violenze. Sul 24enne vi erano i segni di ferite multiple, undici fratture costali, diversi tagli a cuoio capelluto, viso e collo, oltre ad un'emorragia cerebrale.

Dopo aver setacciato l'edificio e sequestrato le immagini di videosorveglianza, la polizia locale è riuscita a risalire chi aveva partecipato al party. Bill, studente alla Ravensbourne University di Londra, aveva trascorso il Natale con la sua famiglia a Henfield ma voleva festeggiare il nuovo anno a Brighton dove è stato accompagnato dal padre la sera del 31 dicembre. Dopo aver lasciato la discoteca, il giovane si è diretto verso il lungomare: il 2 gennaio 2020, intorno alle 4.30, il suo corpo senza vita venne ritrovato nei pressi di un minimarket. Secondo gli investigatori il 24enne, l'aggressione è stata "violenta e prolungata": secondo gli investigatori le tracce di sangue lasciate lungo le scale dell'edificio sono la prova che il 24enne, dopo il pestaggio, è stato trascinato fino al balcone. I quattro giovani ritenuti responsabili dell'omicidio di recente sono stati condannati all'ergastolo.