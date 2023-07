Bimba cade dalla barca, la mamma non se ne accorge e la investe: straziata dall'elica

Una bambina di 6 anni è morta in un "tragico incidente" dopo essere stata accidentalmente colpita da un'elica di una barca in un lago dell'Arizona È successo venerdì 28 luglio sul lago Pleasant nella contea di Maricopa, dove due famiglie si trovavano su una barca: alle 11 la polizia ha ricevuto una chiamata di soccorso per una bimba di 6 anni colpita dall'elica di una barca.

I testimoni sulla scena della collisione hanno confermato che alla guida della barca c'era la stessa madre della piccola che non si era accorta della piccola che era entrata in acqua forse per raggiungere il padre che si trovava aggrappato alla chiglia. È stato proprio l'uomo a dare l'allarme dopo essersi avvicinato a un corpo che galleggiava sull'acqua. Con orrore si è accorto che si trattava di sua figlia e che l'elica della barca le aveva amputato una gamba.

Nonostante i soccorsi la bimba è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo in un ospedale locale.