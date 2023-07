Gli rubano l'auto ma sul sedile posteriore c'è sua figlia neonata

Una bambina è stata rapita per "errore" per un furto d'auto. Harlow Freeman, 9 mesi, è stata protagonista impotente di un reato, facendone parte: il padre l'aveva lasciata per "un minuto" in auto dopo essere sceso dal veicolo per andare "brevemente" a casa di un amico. Poi la scoperta terrificante: il suo Suv con dentro sua figlia Harlow era sparito nel nulla.

Le ricerche e gli appelli disperati su Facebook

La polizia ha subio avviato un'imponente macchina per le ricerche della bambina durante la notte, dopo che nel tardo pomeriggio il veicolo è stato rubato a Crest Avenue, a Parrish, nello stato dell'Alabama. La bambina veniva descritta come bianca, con capelli castani e occhi azzurri, vista l'ultima volta con indosso una tutina e pantaloncini rosa.

La madre si è subito rivolta con un accorato appello ai rapitori tramite un post su Facebook, promettendo una ricompensa: "Vi prego, per favore, restituitemi la mia bambina. Fate attenzione a un Lexus Suv Rx 350 bianco del 2009, danneggiato nella parte posteriore destra. La mia auto è stata rubata e la bambina era sul sedile posteriore nel suo seggiolino!!! Per favore aiutatemi!!!. Se stai leggendo questo e sai qualcosa contattami. Tutto quello che chiedo è di riavere la mia bambina. Potete tenere la macchina!!!!! Portatemi solo il mio bambino e non fate domande! L'auto è stata rubata dal centro di Parrish 18:30-18:50."

In un secondo post ha poi scritto: Potete lasciare la bambina dove volete, chiamatemi o mandatemi un messaggio e fatemi sapere dov'è. Non voglio sapere altro, lo giuro". La famiglia ha anche offerto una ricompensa di 5mila dollari per riavere la figlia. La polizia ha anche fatto appello al pubblico per chiedere assistenza nell'aiutare a rintracciare la bambina e riportarla sana e salva a casa.

Il misterioso lieto fine e il ritrovamento

Dopo gli appelli disperati e le ricerche Harlow Freeman, la bimba di 9 mesi scomparsa, è stata ritrovata. Il giorno successivo al rapimento, amici e famigliari in attesa di notizie hanno urlato e pianto di gioia dopo la comunicazione della polizia sul suo ritrovamento.

Non sono stati resi noti dettagli ma la bambina sta bene e in via precauzionale si trova in ospedale. La zia di Harlow, Melinda Hutchison, ha detto che la piccola è stata portata al "Children's Hospital" di Birmingham, in Alabama, aggiungendo che la famiglia "si sente estasiata. È stata trovata e non potremmo essere più felici", ha detto. "Devo dare a Dio tutta la gloria".

