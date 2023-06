Ospedale sbaglia diagnosi e bimbo di 21 mesi muore

La morte sospetta di Baylen Pendergast, 21 mesi, ha finalmente una spiegazione. Il piccolo morto nel Regno Unito nel novembre del 2013 era stato dimesso dall’ospedale di Tamworth e rimandato a casa senza che i medici si accorgessero che aveva una emorragia cerebrale. Otto giorni dopo il bimbo è morto.

Aveva lividi sul viso, sugli stinchi, sugli avambracci e sul petto e aveva un taglio vicino all'occhio destro, nonostante tutte queste ferite e il racconto della mamma di una caduta dal letto, il piccolo è stato dimesso dall’ospedale dopo una Tac. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sua madre Zoe Merlin aveva accompagnato il figlio in ospedale il 22 novembre del 2013 e aveva raccontato ai medici che Baylen era caduto dal letto quattro giorni prima e aveva vomitato, ma il personale ospedaliero non ha notato le ferite alla testa del bambino e non ha ordinato una risonanza magnetica di follow-up.

"La causa della morte di Baylen sono state le complicazioni di un trauma cranico contusivo risultante da almeno due atti separati di trauma. È molto probabile che questi atti traumatici si siano verificati il 17 e il 28 novembre 2013", ha dichiarato il medico legale Lee nelle sue conclusioni.

Continua a leggere su Today.it...