Bimbo di 1 anno muore di overdose all'asilo

Un bambino di 1 anno è morto per overdose dopo aver ingerito della droga mentre si trovava all'asilo. Altri tre bebè sono rimasti intossicati, molto probabilmente per essere venuti a contatto con il fentanil, un potente oppioide sempre più diffuso nel mercato degli stupefacenti. Il proprietario della struttura è stato arrestato. È successo a New York, negli Stati Uniti, come riportano i media locali.

La vittima, Nicholas Dominici, un anno appena compiuto, era entrato all'asilo da pochi giorni. Insieme a lui, altri tre bambini, una piccola di 8 mesi e due gemellini di 2 anni, sarebbero venuti a contatto con il fentanil. Da anni, gli Stati Uniti stanno cercando di combattere la diffusione di questa droga, che è diventata la prima causa di morte tra i consumatori di stupefacenti.

Non si sa bene ancora come i piccoli abbiano potuto ingerire il fentanil. La polizia ha dichiarato di aver trovato nell'asilo un'attrezzatura che serve per confezionare la droga. Il proprietario della struttura, Grei Mendez, è stato arrestato.

