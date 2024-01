Bambino di due anni muore di fame: trovato rannicchiato vicino al padre morto d'infarto

La cittadina di Skegness, 20mila anime scarse nella contea del Lincolnshire, sulla costa orientale dell'Inghilterra, è sotto shock. Un bambino di due anni è morti di fame, letteralmente, rannicchiato accanto al corpo di suo padre, che aveva subito un infarto devastante. I fatti risalgono alla scorsa settimana. La notizia, pubblicata dapprima sulla stampa locale, trova oggi ampio spazio sui quotidiani di tutto il Regno Unito.

La tragedia di Bronson Battersby scuote l'Inghilterra

Bronson Battersby è stato rinvenuto senza vita il 9 gennaio scorso, accanto a suo padre, Kenneth, 60 anni, nella loro casa. Nessuno li vedeva da 14 giorni. Come è possibile che nessuno si sia allarmato in tutto quel lasso di tempo? E' stata aperta un'inchiesta: il piccolo era classificato come "vulnerabile", viveva in un contesto familiare complicato ed era soggetto a controlli almeno una volta al mese da parte dei servizi sociali.

Un assistente sociale si era recato a casa loro il 2 gennaio, dopo aver contattato il padre il 27 dicembre. Nessuno le ha aperto, e così ha contattato la polizia. È tornato davanti alla porta di casa Battersby senza preavviso due giorni dopo e, insospettito per il silenzio prolungato, ha contattato nuovamente la polizia. I cadaveri dei due non sono stati ritrovati finché l'assistente sociale non è entrato in casa utilizzando una chiave fornita dal proprietario, alcuni giorni dopo, secondo quanto detto dalla famiglia al tabloid Sun.

La madre del ragazzo, S.P., 43 anni, aveva visto suo figlio l'ultima volta prima di Natale, dopo una lite con Kenneth non si sarebbe più fatta sentire. L'uomo sarebbe poi morto di infarto non prima del 29 dicembre. L'autopsia ha evidenziato come il piccolo Bronson sia morto di disidratazione e di fame: "Non ho potuto prenderlo in braccio perché il suo corpo ormai era troppo fragile", ha detto la madre al Sun. "Ho potuto solo toccarlo. Era stato lasciato lì troppo a lungo". La sorella del piccolo lo ha ricordato così su Facebook: "Il nostro bellissimo piccolo meritava molto di meglio da questa vita. Ti amiamo Bronson, per sempre sarai parte di noi e per sempre sarai il mio fratellino".

L'ultimo a vedere Bronson e il padre vivi è stato un vicino di casa, passato a salutarli il giorno di Santo Stefano, scrive il Guardian.

Kenneth Battersby era disoccupato e aveva seri problemi di cuore

Kenneth Battersby era disoccupato e aveva seri problemi di cuore. Il figlio è stato trovato rannicchiato accanto alle gambe di Kenneth. Viene ricordato come un bambino sorridente e sempre felice, che amava guardare i cartoni animati di Cocomelon e adorava le filastrocche. Inimmaginabili la solitudine, la confusione e la disperazione che l'hanno accompagnato negli ultimi giorni di vita.

Heather Sandy, direttrice esecutiva dei servizi per l'infanzia del Lincolnshire, ha dichiarato: "È stato un incidente tragico e stiamo sostenendo la famiglia in questo momento difficile. Stiamo effettuando una revisione del caso insieme agli uffici competenti per comprendere meglio le circostanze e attendiamo anche i risultati delle indagini del medico legale. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici delle persone coinvolte". L'assistente sociale coinvolto non è stato sospeso: si è preso volontariamente un periodo di ferie.