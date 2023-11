Bus precipita in un burrone: è strage

Almeno 37 morti e 19 feriti. Questo il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 15 novembre, nello stato indiano del Kashmir. Un bus con a bordo decine di passeggeri è uscito fuori strada, precipitando in un burrone per oltre 200 metri. Il numero delle vittime è stato confermato dal ministro Jitendra Singh in un post sui social. I feriti invece verranno trasferiti all'ospedale distrettuale di Kistwar e al Government Medical College di Doda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, a causare l'incidente sarebbe stata una manovra errata dell'autista, che avrebbe urtato il guardrail di protezione del bordo della strada, facendo precipitare l'autobus lungo la scarpata.

Messaggi di dolore e condoglianze alle famiglie sono stati espressi, tra l'altro, dal premier Modi e dal ministro agli Interni Amit Shah: "Sono profondamente angosciato nell’apprendere della perdita di vite preziose a causa di un tragico incidente a Doda. L'amministrazione locale sta conducendo le operazioni di soccorso nella gola dove l'autobus ha avuto l'incidente. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti e preghiere per la pronta guarigione dei feriti".

