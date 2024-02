Trovati i cadaveri di 2 fratellini scomparsi, i resti in una valigia e in un blocco di cemento

I corpi di due bambini scomparsi nel 2018 negli Stati Uniti sono stati ritrovati, uno in una valigia e l'altro in un blocco di cemento, e due persone sono state fermate con l'accusa di omicidio. Il mese scorso la polizia aveva inizialmente trovato i resti di una bambina in un contenitore metallico riempito di cemento in un magazzino. Il ritrovamento era avvenuto quando il locale stava per essere sgomberata dopo che l'affitto non era stato pagato.

Un portavoce del Dipartimento di polizia di Pueblo ha spiegato: "Gli agenti sono arrivati e hanno appreso che una persona ha trovato in un magazzino un contenitore metallico riempito di cemento indurito" e durante le indagini "il contenitore metallico è stato perquisito e al suo interno sono stati trovati i resti di un bambino". Nell'ambito delle indagini gli investigatori hanno ipotizzato che si potesse trattare di uno dei due bambini visti per l'ultima volta nell'estate del 2018, Jesus Dominguez Jr. che ora avrebbe dovuto avere 10 anni e Yesenia Dominguez che ne avrebbe dovuti avere nove.

Ad essere arrestata è stata inizialmente una 36enne, Corena Rose Minjarez, a cui poi si è aggiunto un altro sospetto, Jesus Dominguez, 35 anni, preso in custodia ieri (domenica 18 febbraio). Le ricerche hanno portato la polizia fino a un veicolo di proprietà di Minjarez che si trovava in un deposito di rottami e lì hanno trovato i resti di un bambino in una valigia nel bagagliaio dell'auto. Il test del dna fatto sui due corpi ha dimostrato che i cadaveri appartenevano proprio ai due bambini scomparsi. "Yesenia Dominguez aveva circa tre anni quando è stata vista per l'ultima volta e ora avrebbe nove anni.

Jesus Dominguez aveva circa cinque anni quando è stato visto per l'ultima volta e ora ne avrebbe circa dieci", ha spiegato la polizia in una nota. La polizia non ha fornito dettagli su eventuali relazioni tra le vittime e i due arrestati. Secondo la stampa locale, i registri del tribunale mostrano che entrambi sono detenuti con una cauzione di 2 milioni di dollari e le udienze sono previste per mercoledì 21 febbraio.