Dimissioni Claudine Gay: perché la prima donna nera presidente di Harvard ha lasciato

Dopo le accuse di antisemitismo e quelle di plagio la presidente di Harvard Claudine Gay ha deciso di lasciare l'incarico. L'annuncio delle dimissioni sarà dato a breve dalla Corporation, l'organo di governo dell'università. Figlia di immigrati haitiani, era diventata la prima donna afroamericana alla testa dell'ateneo più famoso d'America. La sua presidenza è stata la più breve della storia dell'università: sei mesi e due giorni.

La Gay era finita nella bufera per essersi rifiutata di condannare gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso. Era stata duramente contestata anche per aver copiato materiale nelle sue pubblicazioni accademiche senza dare alle fonti il necessario credito. Nella sua lettera di dimissioni la presidente dell'università di Harvard avrebbe denunciato di aver subito "minacce e razzismo". "È stato angosciante mettere in dubbio i miei impegni nell'affrontare l'odio e nel sostenere il rigore accademico... e spaventoso essere soggetto ad attacchi personali e minacce alimentate da razzismo".