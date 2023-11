Un fulmine la colpisce mentre passeggia in spiaggia: morta mamma di 34 anni

Una donna di 34 anni, Froilanis Maireth Rivas Román, è morta in Colombia dopo essere stata colpita da un fulmine mentre passeggiava sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena. La tragedia è avvenuta la settimana scorsa sotto gli occhi di diversi testimoni: uno di questi ha filmato la drammatica scena con il cellulare. Il video, che preferiamo non pubblicare, mostra la donna mentre passeggia vicino al mare, poi un lampo, una frazione di secondo e il corpo che cade a terra, con tutta probabilità già senza vita.

La 34enne di origini venezuelane, mamma di due figli, è stata soccorsa prima dai bagnanti che avevano assistito alla scena e poi dai sanitari giunti sul posto: purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Qualche ora prima dell'incidente le autorità locali avevano diramato un'allerta meteo, invitando i cittadini a rimanere al riparo. Poco prima i bagnini avevano chiesto alle persone presenti sulla spiaggia di allontanarsi. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna era arrivata in Colombia il giorno prima insieme alla famiglia per trascorrere un periodo di vacanza.

Secondo le stime del Centers for Disease Control and Prevention, esiste una possibilità su un milione di essere colpiti da un fulmine e nel 90% dei casi le persone colpite riescono a sopravvivere. La Colombia, soprattutto a causa della sua particolare conformazione, è uno dei Paesi in cui si registra la più intensa attività elettrica.

