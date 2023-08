Scandalo al concorso di bellezza: "Miss costrette a restare nude"

"Controlli del corpo". Ecco a cosa sarebbero state sottoposte alcune concorrenti a Miss Universo Indonesia. Le giovani hanno denunciato gli organizzatori del concorso alla polizia. L'accusa è abusi sessuali.

Come riporta la Bbc, che cita uno degli avvocati, alle reginette di bellezza sarebbe stato chiesto di togliere le magliette per "controlli del corpo" e per delle fotografie due giorni prima della finale del 3 agosto. In alcuni casi sarebbe stato chiesto di assumere quelle che vengono definite "pose inappropriate". Gli organizzatori avrebbero detto alle donne che dovevano "esaminare eventuali cicatrici, cellulite o tatuaggi sul corpo".

"Sento che i miei diritti sono stati violati. Mi ha colpito mentalmente. Ho avuto problemi a dormire", ha detto una delle concorrenti.

La polizia di Jakarta ha avviato le indagini. Parallelamente anche l'organizzazione di Miss Universo ha reso noto che avvierà accertamenti: "Miss Universo prende molto sul serio le accuse di abusi sessuali e irregolarità. Fornire un posto sicuro per le donne è la massima priorità".

Maria Harfanti, ex Miss Indonesia, citata dalla Bbc ha spiegato che i controlli del corpo sono normali nel paese. Anche se alle concorrenti di solito non viene chiesto di spogliarsi nudi, gli organizzatori spesso chiedono l'indice di massa corporea.

I gruppi religiosi in Indonesia in passato si sono opposti ai concorsi di bellezza, adesso sono consentiti ma gli organizzatori stanno attenti a non offendere la parte più conservatrice della società.

