Un fuoco d'artificio le si impiglia nel vestito: muore giovane mamma

Era appena scattata la mezzanotte del 1 gennaio 2023 quando è morta Elisangela Tinemi, 38enne brasiliana madre di due figli. Stava festeggiando Capodanno quando le è rimasto impigliato nel vestito un fuoco d’artificio sulla spiaggia di San Paolo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia brasiliana, il fuoco d’artificio si sarebbe incastrato nei vestiti della donna, che era lì quando il fuoco pirotecnico ha cominciato a fare fiamme, fino ad esplodere. Per la polizia c’è un reato ipotizzato ed è quello di omicidio.

A testimonianza della morte della mamma brasiliana, c’è anche un video che gira sui social in cui si vede un gruppo di persone in piedi sulla spiaggia intenta a guardare lo spettacolo dei fuochi. Ma all'improvviso la telecamera fa una panoramica per mostrare alcuni lampi di luce più vicini al suolo, seguiti da un forte scoppio.

Ci sono persone che fuggono e altre che invece si avvicinano per capire che cosa stesse succedendo. Il corpo della donna è lì, a terra, sulla spiaggia e lei è riversa nel sangue. Alcuni testimoni dicono di aver visto un enorme lampo proprio quando era mezzanotte e poi tutti hanno iniziato a urlare. Quando sono andati a guardare, hanno visto una donna che giaceva a terra sanguinante e anche il ragazzino che era con lei era a terra. Dunque la donna sarebbe morta sotto gli occhi almeno di uno dei due figli.

"Non riesco a credere a quello che è successo”, ha postato un membro della famiglia sui social network. “Il mio amore va a tutta la famiglia. Per favore, Dio conforta i nostri cuori in questo momento terribile" si legge nel post.