Donna taglia il pene al partner mentre dorme alla vigilia di San Valentino

La vigilia di San Valentino non è stata certo all'insegna del romanticismo per una coppia peruviana: un uomo e una donna, da poco genitori, hanno avuto un pesante litigio prima di andare a letto. Quando l'uomo si è addormentato, la partner ha preso un coltello da cucina e gli ha reciso il pene. È successo a Chota, nel nord del Paese, secondo quanto riportano i media locali.

L'uomo, Ivan Cespedes Sanchez, è stato immediatamente ricoverato per fermare l'emorragia causata da "un'amputazione traumatica", riporta l'agenzia stampa Afp. Secondo quanto appreso finora, la coppia aveva litigato dopo che Sanchez era tornato a casa visibilmente ubriaco. La compagna, Marleni Rimarachin Colunche, 39 anni, aveva scoperto che l'uomo si era intrattenuto a un bar con due donne e l'ha accusato di tradimento.

Quando il compagno è andato a letto, la donna avrebbe approfittato del sonno profondo per amputargli il pene. I famigliari della vittima non credono a questa versione e sostengono che l'uomo sia stato drogato dalla compagna. La donna, che ha ammesso la sua colpevolezza, si trova adesso agli arresti domiciliari: il giudice ha scelto di evitare il carcere per darle la possibilità di accudire il figlio di tre mesi.