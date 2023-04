Elicottero con turisti precipita nella baia da sogno: 5 morti

Un elicottero da turismo è precipitato poco dopo il decollo ieri nei pressi della famosa baia di HaLong, nel Vietnam settentrionale. A bordo c'erano cinque persone: il pilota - il colonnello Chu Quang Minh, 59 anni - e quattro turisti vietnamiti che stava facendo un giro aereo della baia. Quattro corpi privi di vita sono stati ritovati, mentre si cerca ancora una delle turiste.

L'elicottero era un Bell 505 della compagnia statale di elicotteri del Vietnam del Nord e veniva utilizzato regolarmente per i tour turistici della baia dal 2019.

Il decollo è avvenuto dall'isola di Tuan Chau nella provincia di Quang Ninh alle 16,56 ma poco dopo si è perso il segnale radio. Ore dopo sono stati trovati i corpi di due turisti e pezzi di fusoliera, in nottata è stato recuperato il corpo del pilota e solo stamattina i soccorritori hanno trovato quello di una terza passeggera all'interno dei resti dell'elicottero, sull'isola di Hon Dep. Ancora dispersa la quarta turista.

Circa duecento persone e decine di imbarcazioni sia delle forze dell'ordine sia dei pescatori locali hanno contribuito alle ricerche nelle acque tra la baia di Lan Ha a Hai Phong e la baia di Ha Long. Ancora in corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente.