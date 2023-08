Forte esplosione nel porto di Derince: il video

Momenti di panico nel porto di Derince in Turchia, dopo una fortissima esplosione ripresa anche da alcune telecamere. Il video è diventato subito virale sui principali social media. Ancora sconosciute le cause dell'esplosione, avvenuta attorno alle 14:40 nella località di mare, in provincia di Kocaeli, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est.

Molte immagini mostrano una grossa nuvola di fumo che si alza dalla zona portuale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia turca, che ha immediatamente avviato le indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo sentito il boato e abbiamo visto l'esplosione colpire i silos della Turkish Grain Board (TMO)", ha dichiarato il sindaco di Derince, Zeki Aygun, confermando che la detonazione si è verificata presso la zona dei silos di grano presenti nel porto. "Quattro persone ferite sono state trasferite in ospedale", ha aggiunto ma il bilancio si è subito aggravato. Per il momento le persone ferite nell'incidente sarebbero almeno 10, di cui 2 in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le valutazioni iniziali mostrano che si è verificata un'esplosione a causa della compressione della polvere di grano durante il trasferimento da una nave al silos", ha chiosato il governatore di Kocaeli Seddar Yavuz. "Ci è stato detto che è tecnicamente possibile che si verifichi un'esplosione dovuta alla compressione della polvere di grano, ma stiamo indagando su ogni possibile causa". Il ministero dei Trasporti ha dichiarato che nessuna nave è stata danneggiata dall'esplosione.