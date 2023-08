Evacuato l'edificio del Senato americano per la presenza di un uomo armato

È rientrato l'allarme al Senato degli Stati Uniti, evacuato dopo le notizie di un uomo armato arrivate con una telefonata al 911 che segnalava una sparatoria in corso. Secondo la polizia di Washington, citata da AbcNews, si sarebbe trattato di un errore.

L'allarme era scattato alle 15 ore locali (le 21 italiane), negli edifici del Senato per la possibile presenza di una persona armata. La polizia di Capitol Hill ha per questo evacuato il Russell Senate Office Building, uno degli edifici del Senato dopo aver ricevuto la notizia di un uomo armato. Gli agenti hanno anche controllato l'area all'interno e fuori dal Senato.

La polizia di Washington, in un tweet ha fatto sapere che gli agenti "stanno perquisendo dentro e intorno agli edifici degli uffici del Senato in risposta a una chiamata di allarme al 911" e chiedono a tutti di restare "lontano dalla zona perché le indagini sono in corso". Chiunque si trovi all'interno degli edifici del Senato, "devono cercare riparo" a causa della possibile presenza di un 'active shooter'.

La stessa polizia ha confermato comunque di non avere notizie confermati di spari. Le immagini diffuse dai social media mostrano le immagini dell'evacuazione delle persone presenti all'interno degli edifici. Il Senato degli Stati Uniti è in pausa estiva e la maggior parte dei parlamentari non è a Washington. Tuttavia, gli uffici del Congresso sono ancora attivi. Di solito ci sono anche dozzine di lavoratori che lavorano nelle mense e nelle caffetterie del Senato, nei posti di sicurezza o impegnati nella manutenzione degli edifici. Senza dimenticare la presenza dei turisti in Campidoglio. Un membro dello staff del Senato ha affermato a Reuters che mentre lo stesso edificio del Campidoglio non era al massimo livello di sicurezza, la polizia ha consigliato a tutti i lavoratori di rimanere nei loro uffici.

L'allarme è arrivato a 24 ore dall'attesa apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta e si sta preparando all'arrivo dell'ex presidente.