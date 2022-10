Calca alla festa di Halloween: almeno 146 morti

Strage durante una festa di Halloween organizzata nel centro di Seoul, in Corea del Sud. L'ultimo bilancio fornito dai vigili del fuoco della capitale sudcoreana durante una conferenza stampa parla di almeno 146 persone morte e 150 ferite. Secondo le prime ricostruzioni, centinaia di persone sono rimaste schiacciate nella calca, le cui cause sono ancora da accertare.

C'erano circa 100mila persone in strada nella notte tra sabato e domenica (orario sudcoreano) in quella che era la prima festa di Halloween senza restrizioni post-pandemia. Sui social alcune persone, prima dell'inizio della serata, avevano dichiarato che il quartiere era così affollato da non sentirsi al sicuro. Dai video che circolano in rete si vedono numero persone stese in strada che ricevono i soccorsi e diversi sacchi per cadaveri. Le autorità per le emergenze hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie.

Il funzionario della National Fire Agency, Choi Cheon-sik, ha parlato di almeno 100 persone rimaste ferite durante un'ondata di folla: almeno 50 di queste sarebbero in arresto cardiaco. Secondo una prima ricostruzione delle autorità locali, si ritiene che le persone siano rimaste schiacciate dopo che una grande folla ha iniziato a spingersi in uno stretto vicolo vicino all'Hamilton Hotel, un importante luogo di festa a Seul. Sul posto sono intervenuti oltre 400 operatori di emergenza provenienti da tutto il Paese: un enorme dispiegamento reso necessario dall'elevato numero di persone coinvolte. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.