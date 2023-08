Le fiamme assediano il Canada, evacuate oltre ventimila persone

Il Canada è in piena emergenza incendi. Parliamo di centinaia di roghi, che stanno distruggendo vetegazione, infrastrutture, attività, case private. Più di mille incendi stanno attualmente devastando il Paese da est a ovest, tra cui più di 230 nei Territori del Nord-Ovest e più di 370 nella Columbia Britannica, sulla costa occidentale, dove giovedì sono stati emessi ordini di evacuazione a West Kelowna, nella parte centro-meridionale della provincia. È stata disposta evacuazione per decine di migliaia di persone.

Quest'anno in Canada sono bruciati quasi 14 milioni di ettari di terreno. Il premier Justin Trudeau ha incontrato nelle ultime ore esponenti del governo e ministri per fare il punto sulla tenuta delle infrastrutture.

Sui social si moltiplicano le immagini del Canada avvolto dalle fiamme. Di giorno il cielo è rosso e la sera il buio è squarciato dalle fiamme. Le lingue di fuoco avvolgono ogni cosa.

Some new footages and information of Kewlona fires are emerging! ??



The flames are upto 100 ft high,

2 new fires has started and the fire is spreading fast. Stay safe ?



Fire fighters are battling the fires and still couldn't put it out (Developing) #Kelowna #Canada… pic.twitter.com/Pz7hOEWOf4