Incendi alle Hawaii: solo 4 vittime identificate, per un bilancio serviranno settimane

Alle Hawaii sale ancora il bilancio delle vittime. Sono 101 le persone morte a causa dei roghi che hanno devastato l'isola di Maui radendo praticamente al suolo i 2mila edifici di Lahaina, antica capitale dell'arcipelago. Delle 101 vittime accertate, solo quattro sono state identificate. Il processo di riconoscimento dei corpi è iniziato nelle scorse ore e si annuncia piuttosto lento. Al momento sono stati estratti i profili del DNA da 13 vittime, mentre 41 campioni sono i campioni di DNA forniti alle autorità dai parenti dei dispersi. Il bilancio è solo parziale. "Nel corso dei prossimi 10 giorni, questo numero potrebbe raddoppiare", ha detto il governatore delle Hawaii Josh Green in un'intervista alla CNN. "Non voglio fare stime perché in questo momento la nostra gente sta lavorando duramente". Secondo il New York Times potrebbero volerci settimane, forse addirittura mesi, per conoscere il bilancio effettivo della tragedia. E dare un nome a tutti coloro che hanno perso la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato che presto si recherà a Maui per visitare i luoghi devastati dagli incendi. Biden ha spiegato di non essersi ancora recato sul posto per non intralciare le operazioni di soccorso nella zona. "Mia moglie Jill ed io andremo alle Hawaii il prima possibile, è di questo che ho parlato con il governatore", ha detto dopo una telefonata con Josh Green. "Non voglio intralciare, sono stato in troppe aree disastrate, ma voglio andare e assicurarmi che abbiamo tutto ciò di cui hanno bisogno" ha sottolineato il presidente Usa. "Voglio essere sicuro di non interrompere gli sforzi di recupero in corso".

Continua a leggere su Today...