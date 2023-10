Tamponamento tra due treni, 13 morti e decine di feriti: "Errore umano"

Almeno tredici morti e 50 feriti. Questo il tragico bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella tarda serata di domenica 29 ottobre nel Sud-Est dell'India. Due treni passeggeri si sono scontrati tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nello stato dell'Andhra Pradesh. Le prime ricostruzioni indicano un "errore umano" all'origine del disastro.

Questa la stringata comunicazione delle autorità: "Tredici passeggeri sono morti e 50 hanno subito lesioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso".

Cosa sia accaduto è da ricostruire, ma secondo quanto emerge pare che un convoglio fosse fermo sui binari per un guasto e l'altro treno lo ha "tamponato". Secondo quanto riporta la Bbc, Biswajit Sahu, responsabile delle pubbliche relazioni della East Coast Railway, ha affermato che un "errore umano" ha portato alla collisione, causata dal "superamento del segnale" del secondo treno.

? Two passenger trains collided in Vizianagaram district, Andhra Pradesh last night. 13 people died and 40 injured. (ANI) pic.twitter.com/hbtSQteLbj