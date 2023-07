Auto contro una scuola: morta una bimba, arrestata la donna alla guida

A Wimbledon, quartiere a sudovest di Londra, una bambina è morta dopo che un'auto si è andata a schiantare contro un edificio che ospita una scuola elementare. Nell'incidente sono rimasti feriti anche sei bambini e due adulti. Sul luogo sono accorse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia per gestire quella che è stata definita una "grave collisione". Secondo quanto precisato dalla polizia metropolitana l'incidente non viene trattato come un episodio di terrorismo: "È in corso un'indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto". La scuola è frequentata da bambine tra i 4 e gli 11 anni e si trova a solo un miglio di distanza dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo di tennis.

Clair Kelland, il comandante della polizia locale, ha reso noto che la donna alla guida dell'auto, di 40 anni, è stata arrestata "con l'accusa di aver provocato una morte per guida pericolosa". Secondo il parlamentare Stephen Hammond, citato dalla Bbc, diversi feriti si troverebbero in condizioni critiche. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. Prima di scontrarsi contro l'edificio, l'auto ha attraversato il cortile della scuola dove sembra ci fosse un pic-nic. Le immagini dall'alto mostrano infatti un telo giallo sull'erba e una tavola imbandita.

