Joe Biden è ora su TikTok (che ha vietato)

Joe Biden è sbarcato su TikTok. Per dare uno slancio alla campagna elettorale per le presidenziali del prossimo novembre, l'attuale inquilino della Casa Bianca ha pubblicato per la prima volta un video sul social cinese, nella sera del Superbowl, la finale del campionato di football americano nonché l'evento televisivo più importante dell'anno.

Nel video postato sul suo profilo appena inaugurato, che si chiama "bidenhq", Biden risponde ironicamente ad alcune domande sul football e sulla famiglia di Travis Kelce, il giocatore dei Kansas City Chiefs (vincitori del Superbowl) e fidanzato con la cantante Taylor Swift. Poi torna serio quando gli chiedono di scegliere tra lui e Trump: "Stai scherzando? Biden".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La presenza del presidente sul social network cinese ha suscitato dubbi tra giornalisti e politici. Perché da fine 2022 l'amministrazione Biden ha vietato l'uso della app sui telefonini "aziendali" dei dipendenti federali per motivi di sicurezza nazionale. Il social più diffuso (dopo YouTube) tra gli adolescenti statunitensi è infatti di proprietà cinese e ci sono preoccupazioni sull'uso dei dati che può fare ByteDance, l'impresa di Pechino proprietaria di TikTok. Biden non si unirà personalmente alla piattaforma e l'account sarà gestito interamente dallo staff della campagna elettorale nel tentativo di raggiungere gli elettori giovani.

"Perché la campagna elettorale di Joe Biden è sbarcata su TikTok se il presidente ha messo in guardia sui rischi della piattaforma cinese per la sicurezza nazionale?". È una delle domande dei reporter al briefing della Casa Bianca, ma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby l'ha dribblata rimandando alla campagna del presidente. Incalzato ripetutamente dai reporter, Kirby ha ricordato che l'uso di TikTok resta vietato sugli apparecchi federali e che le preoccupazioni riguardano la conservazione e l'abuso dei dati. Quindi nulla cambia sul timore che TikTok rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, ha precisato Kirby.