Isteria di massa per Kim Jong Un: il video del dittatore circondato da ragazze adoranti

Si sbracciano anche solo per sfiorarlo, mentre scorrono copiose le lacrime sul loro volto. È quanto si vede in un video che arriva dalla Corea del Nord, dove il leader Kim Jong Un appare circondato da bambini che sembrano venerarlo. È il saluto molto caloroso riservato al dittatore Kim dei membri dell'Unione dei Bambini di Corea, un'organizzazione per i bambini dai 6 ai 15 anni legata al Partito del Lavoro di Corea. Con spalti pieni di ragazzini festosi, l’incontro del dittatore è avvenuto al margine della quinta Conferenza nazionale delle madri in Corea del Nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.