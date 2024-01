Il politico accoltellato alla gola davanti ai giornalisti in diretta tv

Il leader dell'opposizione sudcoreana Lee Jae-myung è stato accoltellato al collo oggi mentre parlava con i giornalisti nella città portuale sudorientale di Busan. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, aggiungendo che l'assalitore sarebbe un uomo che è stato arrestato sul posto dalla polizia. Trasportato in ospedale circa 20 minuti dopo l'attacco, il politico risulterebbe cosciente ma con una emorragia in corso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Aveva appena visitato il cantiere di un nuovo aeroporto sull'isola di Gadeok. La scena dell'aggressione è stata registrata dai canali televisivi sudcoreani. Nelle immagini si vede un uomo con una maschera di carta che, confondendosi nella calca dei giornalisti, si scaglia all'improvviso contro Lee e lo colpisce al collo con un oggetto. Il politico crolla a terra. Poi i soccorsi, alcuni presenti gli premono un fazzoletto sul collo prima dell'arrivo dei sanitari.

Il video completo dell'aggressione circola su tutti i social. Non lo pubblichiamo in quanto molto crudo.