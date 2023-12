Caccia al serial killer dei clochard. L'appello della polizia: "Non dormite da soli"

A Los Angeles è caccia a un serial killer che ha nel mirino i clochard della città. Nell'ultima settimana tre senzatetto sono stati assassinati con le stesse modalità, ovvero venendo colpiti nelle prime ore del mattino mentre dormivano in strada da soli.

"Cercate rifugio nelle strutture apposite e non dormite soli", è stato l'appello lanciato dalle forze dell'ordine ai senzatetto di Los Angeles, un gruppo di oltre 46.000 persone di cui il 70% dorme in strada praticamente tutto l'anno.

Il primo omicidio risale a domenica 26 novembre, quando con un colpo secco di arma da fuoco è stato ucciso il 37enne Jose Bolanos. Il giorno successivo il 62enne Mark Diggs era fermo con il suo carrello e si stava preparando per andare a dormire quando è stato avvicinato dal killer e freddato con un colpo.

L'ultimo omicidio risale a mercoledì 29 novembre, quando la polizia ha trovato il corpo di un 52enne che non è stato ancora identificato.

"Le tre vittime sono state colpite a morte mentre dormivano", ha detto il capo della polizia di Los Angeles Michel Moore annunciando la creazione di una task force speciale per trovare il killer e il rafforzamento dei pattugliamenti nelle aree dove si concentra il maggior numero di senzatetto nel tentativo di garantire la sicurezza.

Secondo le prime indicazioni le ricerche sarebbero concentrate su un uomo che circola a bordo di una berlina di colore scuro, di cui le autorità stanno cercando di identificare la targa dai filmati delle telecamere vicine ai luoghi dei delitti. La polizia e le autorità locali hanno deciso di uscire allo scoperto e annunciare la caccia all'uomo dopo alcuni giorni di ricerche in gran segreto sulla scia dei timori che il killer possa colpire ancora.

"Il killer punta ai senzatetto. Amici e famiglie che sanno come rintracciare i loro parenti senzatetto dovrebbero contattarli ora. Abbiamo bisogno che li informiate del pericolo", ha detto il sindaco di Los Angeles Karen Bass, esortando i clochard della città a non dormire da soli, a cercare riparo, e stare insieme.

"Abbiamo sempre saputo che vivere in strada è pericoloso. La città e la regione si stanno mobilitando per trovare questo individuo. Lo troveremo, lo cattureremo e sarà ritenuto responsabile per le sue azioni" ha dichiarato il primo cittadino.

