Maxi incendio a Dubai: almeno 16 morti

Almeno 16 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un edificio residenziale di Dubai. Lo hanno riferito i media locali, aggiungendo che l'incendio è divampato al quarto piano di un edificio ad Al-Ras, una parte vecchia della città dove vivono molti lavoratori stranieri.

"Dagli accertamenti preliminari emerge che l'incendio è stato causato dal mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dell'edificio", si legge in un comunicato della Protezione civile. La nazionalità delle vittime non è stata resa nota. Dubai, uno dei sette emirati degli Emirati Arabi Uniti, conta circa 3,3 milioni di abitanti, di cui quasi il 90% stranieri.

