Bufera sul ministro: "Il segreto per un matrimonio felice? Dare un po' di droga dello stupro a tua moglie"

Non è la sua prima gaffe, ma certo è la più grave. Parole di raro squallore quelle pronunciate da James Cleverly, ministro degli Interni britannico: "Il segreto di un matrimonio lungo? "Assicurarsi che la moglie sia sempre un po' sedata, in modo che non possa mai rendersi conto che ci sono uomini migliori là fuori". Perché in fondo, "un po' di Rohypnol", la più diffusa droga dello stupro, "nel suo drink ogni sera non è del tutto illegale, se è solo un po'".

Lo scandalo

Il politico avrebbe detto tali bestialità a un Christmas party a Downing Street, a cui era stato invitato dal premier Rishi Sunak. Per i Tory già in crisi nera di consensi, è un'ulteriore mazzata. A raccontare tutto è stato per primo il tabloid Mirror, provocando un'ondata di critiche. L'opposizione laburista definisce l'episodio "agghiacciante", chiedendo le dimissioni.

Ancor più assurdo il fatto che le "battute" di Cleverly siano arrivate solo poche ore dopo che lui stesso aveva annunciato un giro di vite sulla crescente diffusione di questo crimine, detto in inglese 'spiking'. In un anno nel Regno Unito sono stati denunciati quasi 6.800 reati in cui è stata usata questa sostanza. Il portavoce del ministro ha derubricato il tutto a "scherzo ironico" in una conversazione privata, del quale comunque il ministro si scusava. Sunak non ha preso provvedimenti, considera la questione "chiusa".

"Disgustoso"

"È fondamentale che le sopravvissute allo spiking vedano i ministri trattare seriamente l'argomento e non minimizzarlo", dicono dalla ong che assiste le donne vittime di abusi Women's Aid, mentre un'altra organizzazione, la Fawcett Society, ha invitato Cleverly a dimettersi: "Come possiamo fidarci di lui per affrontare seriamente la violenza contro donne e ragazze? È disgustoso che il ministro incaricato di garantire la sicurezza delle donne pensi che qualcosa di così terrificante come drogare le donne sia una cosa da ridere". James Cleverly non è nuovo a gaffe imbarazzanti. Un mese fa alla Camera dei Comuni aveva definito "shithole" (un cesso) la cittadina inglese di Stockton. Lui si è difeso sostenendo di essere stato frainteso, e di aver detto in realtà "shit" (merda) al deputato laburista Alex Cunningham.

In vista delle elezioni che si terranno probabilmente nell'autunno 2024 tutti i sondaggi dei principali istituti sono unanimi: il partito laburista è favorito e i conservatori rischiano la peggiore sconfitta di sempre.

Cos'è la droga dello stupro

Il Rohypnol, insieme al Ghb, un sedativo del sistema nervoso, è diventato noto come droga dello stupro. Questi farmaci vengono utilizzati legalmente per la sedazione medica ma il possesso senza prescrizione comporta un massimo di due anni di reclusione. Un sondaggio di YouGov dello scorso anno ha rilevato che una donna su 10 e un uomo su 20 hanno affermato di aver bevuto alcolici cui era stato aggiunto un farmaco.