Cade alla sua festa di fidanzamento e si taglia la carotide: morto in pochi istanti

Si stava costruendo la vita che sognava, da agente di polizia, in Australia, lontano dalla sua Inghilterra. Si era trasferito dall'altra parte del mondo una decina di anni fa. Liam Trimmer, 29 anni, è morto in modo atroce. Ha perso l'equilibrio ed è caduto durante la festa con amici e parenti per celebrare il suo fidanzamento con un'infermiera. Si è tagliato l'arteria carotide del collo e non ha avuto scampo. Il decesso è avvenuto in pochi minuti. Quando i paramedici sono arrivati sul posto, a Kalgoorlie, alcune centinaia di chilometri a est di Perth, il suo cuore aveva ormai già smesso di battere.

I colleghi della Western Australia Police Force oggi lo ricordano come un "agente straordinario" che "amava aiutare la sua comunità". "Questo è un momento davvero difficile per noi", dice ai media locali il commissario Col Blanch, descrivendo Liam Trimmer come un "giovane uomo capace, con tutta la vita davanti a sé". "È stato fatto DI tutto per cercare di salvarlo. Tutte le persone coinvolte stanno soffrendo in questo momento. Vorrebbero potersi svegliare da questo incubo".

La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla caduta mortale: come da prassi, il medico legale ha il compito di fare chiarezza. Le arterie carotidi, situate su entrambi i lati del collo, sono i vasi sanguigni principali che forniscono l'afflusso di sangue al cervello. Se viene tagliata di netto la carotide, il dissanguamento può essere fatale in breve tempo e il tamponamento della ferita non è sufficiente.

Trimmer si era trasferito dal Regno Unito all'Australia nel 2013 proprio per entrare nelle forze di polizia. Dopo essersi diplomato all'accademia nel 2017, si era trasferito a Kalgoorlie e ha lavorato in varie unità delle forze dell'ordine. Aveva incoraggiato altri giovani cittadini britannici a trasferirsi in Australia occidentale, comparendo anche nella serie della Bbc "Wanted Down Under", dedicata proprio ai giovani inglesi che mollavano tutto in patria e cercavano in Oceania il loro posto nel mondo.