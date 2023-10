Multati dal ristorante perché "incapaci di fare i genitori"

Multati perché incapaci di gestire i loro figli al ristorante. È questa la decisione presa dai titolari del ristorante Toccoa Riverside, nello stato americano della Georgia, che hanno chiesto un sovrapprezzo di 50 dollari, circa 48 euro, a una coppia di clienti perché i figli correvano per la sala e loro non erano in grado di gestirli. Il supplemento, spiegano i gestori del locale, è destinato al surplus di lavoro imposto a cuochi e camerieri, e per il disturbo agli altri clienti. A raccontare cosa è successo sono stati proprio i genitori, pubblicando online una recensione negativa del locale.

"Il proprietario è uscito e mi ha detto che avrebbe aggiunto 50 dollari al mio conto a causa del comportamento dei miei figli - ha scritto la madre -. "I miei figli hanno guardato un tablet finché non è arrivato il cibo, hanno mangiato il loro cibo e mia moglie li ha portati fuori mentre io aspettavo e pagavo il conto".

Anche un altro cliente, Danielle Hampy, ha lasciato una recensione simile: "Se avete bambini, evitate assolutamente questo posto a tutti i costi. Il proprietario ha fatto una scenata davanti all'intero ristorante perché i nostri figli stavano correndo. Ci è stato detto che dovevamo ‘andare da Burger King e Walmart' e che eravamo cattivi genitori".

I genitori hanno anche pubblicato il menù del locale su Reddit, in cui è chiaramente indicato che saranno applicati "costi aggiuntivi per adulti che non sono capaci di fare i genitori": l'importo non è precisato, ma viene indicato con il simbolo dei dollari ripetuto più volte, facendo intendere che potrebbe essere molto salato.