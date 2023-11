Nave da crociera in mezzo alla tempesta, onde di 14 metri e 100 feriti: "Paura di morire"

La nave scossa dalla violenza delle onde, mobili e oggetti che volano, mentre centinaia di persone gridano in preda al panico, temendo per la loro vita. È un film dell'orrore il racconto dei passeggeri che si trovavano a bordo della nave "Spirit of Discovery", che sabato 4 novembre si è trovata in mezzo a una terribile tempesta al largo della costa francese. La nave da crociera, salpata lo scorso 24 ottobre dalla Gran Bretagna e diretta verso le Canarie, in Spagna, ha dovuto fare dietrofront a causa del maltempo e tornare verso le coste britanniche dopo aver affrontato onde alte oltre 14 metri.

Il comandante aveva già deciso di tornare indietro a causa delle previsioni, ma proprio nel Golfo di Biscaglia, un'area in cui il mare è notoriamente agitato, la nave ha incontrato la tempesta. Immediatamente è entrato in funzione il sistema di sicurezza della nave, che provoca una virata e un arresto improvviso. Una manovra repentina che spesso causa la maggior parte degli infortuni, come precisato anche dalla Saga Cruises. Sono oltre 100 i passeggeri rimasti feriti durante le ore in balia delle onde, con la situazione che è tornata alla normalità soltanto dopo il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Richard Reynolds, un uomo di 60 anni che si trovava a bordo della "Spirit of Discovery" ha raccontato al Daily Mail quegli attimi di puro terrore: "È stata un'esperienza terrificante. È stato terribile, le onde arrivavano fino alle finestre del quinto piano della nave. Le persone urlavano, temevano per la loro vita, e mobili, piatti e bicchieri volavano in tutte le direzioni, colpendo ogni cosa e andando in frantumi". Un racconto da incubo quello del 60enne, che ha temuto per la sua vita e quella della sua famiglia: "Siamo rimasti chiusi dentro le nostre cabine per due giorni, sdraiati sul letto completamente vestiti e con i giacchetti salvagente addosso".

L'uomo ha criticato aspramente l'operato dello staff e si è detto pronto ad avviare un'azione legale nei confronti della Saga Cruises, la compagnia responsabile dell'organizzazione del viaggio. A bordo della nave c'erano circa 980 persone, con un'età media di 76 anni, tutti traumatizzati da questa crociera da incubo, come confermato anche da un'altra passeggera, la 75enne Jan Bendall: "Siamo rimasti per 15 ore in mezzo alla tempesta. I passeggeri più anziani erano in preda al panico, è stato terrificante".

