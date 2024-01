Porta a spasso il cane e trova una neonata nella busta della spesa

Sta bene la neonata che il 18 gennaio a Londra è stata abbandonata in strada in un sacchetto della spesa. A trovarla un passante mentre era a spasso con il cane. È successo a Newham, nella periferia est della città. Poteva morire assiderata viste le basse temperature che si registrano di questi tempi, ma l’uomo l’ha tenuta al caldo fino all’arrivo dei paramedici.

Cosa sappiamo della piccola Elsa

La piccola nata da meno di un’ora era avvolta in un asciugamano e "adagiata" in una busta della spesa. Ad attirare l’attenzione dell’uomo il suo pianto. Si tratterebbe di una bambina nera o di razza mista. Secondo la polizia la persona che l'ha trovata tenendola al caldo fino all'arrivo dei paramedici ha contribuito a salvarle la vita. La bimba è stata portata in ospedale dove è stata affidata alle cure del personale sanitario. Le è stato dato un nome temporaneo, Elsa.

Ora "il pensiero va alla mamma della bambina, dal momento che avrà passato un momento drammatico e avrà bisogno di attenzione medica immediata dopo la nascita", ha detto il capo della polizia Simon Crick in un punto con la stampa. Gli agenti stanno cercando di rintracciarla. "Medici qualificati e ufficiali specializzati sono pronti a supportarla e la esortiamo a mettersi in contatto".

Negli ultimi quattro anni è la terza volta che a Newham accade un fatto del genere, ricorda la Bbc. Nel febbraio del 2019 una bimba è stata lasciata in un parco mentre nel gennaio del 2020 un bambino è stato trovato lungo una strada.