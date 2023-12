Lite per i regali di Natale: ragazzino spara e uccide la sorella

Orrore in Florida, Stati Uniti. Un ragazzino di 14 anni ha sparato e ucciso la sorella di 23 anni dopo una lite per i regali di Natale. I primi dissidi tra i due sarebbero sorti durante lo shopping con la madre e un altro fratello di 15 anni, ma la discussione è proseguita a casa della nonna, in una cittadina nella contea di Pinellas, vicino a Tampa.

Litiga con il fratello e poi uccide la sorella a Tampa

Nella casa dell'anziana il 14enne ha tirato fuori una pistola semiautomatica e l'ha puntata contro il fratello. I due, secondo la stampa locale, litigavano su quanti regali di Natale avrebbero ricevuto e la discussione è presto degenerata. A quel punto altri parenti sono riusciti a separarli. Non è finita lì, purtroppo. Il ragazzino è uscito nel giardino dove si trovava la sorella Abrielle Baldwin, 23 anni, con il figlio di 11 mesi nel marsupio, e li ha minacciati entrambi di morte.

La sorella, che evidentemente non l'aveva preso sul serio, gli ha chiesto più volte di mettere giù l'arma e smetterla perché "è Natale". Per tutta risposta lui le ha sparato al petto e l'ha uccisa. Un unico colpo, risultato fatale. Il bambino è rimasto illeso. L'altro fratello è uscito con un'altra pistola e ha a sua volta colpito il killer, che è stato operato e non è in gravi condizioni. E' accusato di omicidio e possesso illegale di un'arma. Entrambi i ragazzini avevano precedenti per rapine. Il quindicenne è invece accusato di tentato omicidio di primo grado.

Secondo alcune associazioni locali, il numero di adolescenti che possiedono armi illegali è un problema reale e ampiamente fuori controllo nella contea di Pinellas.

Usa e armi facili: mattanza quotidiana

Secondo i dati del Gun Violence Archive, aggiornati al momento in cui scriviamo, 42.301 persone sono morte per colpi d'arma da fuoco negli Stati Uniti quest'anno: 18.541 omicidi e 23.760 suicidi. Una strage quotidiana e inarrestabile negli Usa delle "armi facili". Il prestigioso Pew Research Center ha rivelato che più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. C'è poi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi: negli Usa circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.