Operaio cade dal 16esimo piano e sopravvive, l'azienda non voleva pagargli i danni

Era miracolosamente sopravvissuto a una caduta dal 16esimo piano, ma aveva subito diversi danni fisici. L'azienda però non voleva pagarli un risarcimento e l'uomo è stati costretto a ricorrere a un tribunale per ottenere giustizia. È accaduto a Tyumen, in Russia. Come riporta il sito Mk.ru, il fatto è successo nel marzo scorso, quando il lavoratore stava impermeabilizzando i balconi al 16esimo piano di un palazzo, e mentre svolgeva il suo compito è caduto.

A seguito della caduta, l'uomo ha riportato la frattura della colonna vertebrale e delle gambe, ma è riuscito a sopravvivere. Il datore di lavoro si è però rifiutato di redigere i documenti relativi a un infortunio sul lavoro, poiché sosteneva di non aver chiesto lui al suo dipendente di svolgere quel compito. Dopo mesi di battaglia legale, con l'uomo che aveva chiesto un milione di rubli per i danni, alla fine il giudice gliene ha accordati 800mila, l'equivalente di quasi 8mila euro.