Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito in Ecuador da finti poliziotti: le immagini

Le ultime immagini che si hanno di lui sono quelle registrate dalle telecamere del suo ristorante: due uomini armati e vestiti da poliziotti entrano e sotto la minaccia delle armi lo costringono ad andare via con loro. Mistero fitto sul rapimento di Panfilo Colonico, chef di origini abruzzesi ma da due anni trasferito in Ecuador. Proprio qui, in un quartiere di Guayaquil, un commando lo ha prelevato il pomeriggio di venerdì 23 giugno. Gli investigatori locali stanno cercando di identificare i rapitori e anche la Farnesina segue l'evolversi del caso.

Colonico ha 49 anni ed è nato in Canada ma è cresciuto nella città natale del padre: Sulmona. Dopo la separazione e la nascita delle sue due figlie, lo chef decide di tornare in Canada dove apre un'impresa di costruzioni. Qui conosce diversi ecuadoriani che lo invitano nel loro Paese, dove arriva nel 2020. Doveva essere una vacanza, poi la pandemia stravolge i piani e decide di aprire nel novembre 2022 il ristorante "Il Sabore Mio" nella principale città industriale ecuadoriana. In poco tempo si è conquistato il favore dei clienti e discreta notorietà. In un'intervista al quotidiano El Universo, tempo fa, ha detto che il suo proposito era quello di aprire anche un secondo ristorante in un'altra zona della città. Il suo nome, in passato, è stato accostato anche a note presentatrici del mondo dello spettacolo locale e più volte era stato intervistato dalla stampa locale.

Colonico viene rapito venerdì 23 giugno. Il commando fa il suo ingresso nel ristorante. Due persone, vestite con la divisa della polizia, aprono le porte a vetri lasciando i complici all'esterno. Un cliente e un dipendente del ristorante cercano riparo lontano dall'ingresso, mentre il commando va dritto nel retro del ristorante e preleva Colonico. Qualche secondo dopo si vede lo chef uscire con i finti poliziotti. Il video delle telecamere di sicurezza ha fatto il giro del web. Da allora non si sono più avute sue notizie e per gli investigatori nessuna pista è ancora da escludere. Sul caso è al lavoro anche una squadra speciale della polizia ecuadoriana.

Il quotidiano El Universo ricorda che lo scorso gennaio lo chef italiano è rimasto coinvolto in una sparatoria per un'auto di sua proprietà. Lui stesso ha spiegato che si è trattato di un tentativo di furto. Si è però parlato anche di un "regolamento di conti" per il mancato pagamento dell'auto stessa da parte dello chef.

