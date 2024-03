Le immagini della petroliera che si è capovolta nel mare in tempesta: il bilancio sale a 8 morti

La "Keoyoung Sun", una petroliera battente bandiera sudcoreana, si è ribaltata al largo della prefettura di Yamaguchi, sulla costa occidentale del Giappone. Otto persone sono morte secondo quanto confermato a un portavoce dell'Afp, un altro uomo sarebbe stato ricoverato ma non risulta in pericolo di vita, mentre altri due membri dell'equipaggio risultano ancora disperi.

Un bilancio che si è aggravato nel corso delle ore, nonostante le rapide operazioni di soccorso avviate via mare e via aria dalla guardia costiere giapponese. L'sos è stato lanciato dall'equipaggio nelle prime ore del mattino di mercoledì 20 marzo e sono ancora in corso le operazioni di ricerca, recupero, rese complesse dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il ribaltamento sarebbe dovuto, stando alle prime informazioni, proprio all'intenso maltempo registrato nelle scorse ore, con onde alte anche più di 3 metri e venti fino a circa 125 chilometri orari. A bordo della petroliera viaggiavano in tutti 11 uomini: due coreani, otto indonesiani e un cittadino cinese. La nave trasportava 980 tonnellate di acido acrilico, secondo quanto riferito dall'ufficio della guardia costiera.

Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha dichiarato di aver inviato un funzionario dell'ambasciata sul sito e di essere in "stretta comunicazione con le organizzazioni correlate". Il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, ha ordinato alle autorità competenti di "fare del loro meglio per salvare vite umane mobilitando tutto il personale e le attrezzature disponibili, comprese le barche della marina e dei pescatori", secondo quanto riferito dal suo ufficio in un comunicato.