Trovato morto in Spagna il pilota russo che disertò con l'elicottero

Un'altra morte sospetta tra le persone non gradite a Putin. Dopo quella improvvisa di Alexei Navalny, per cause ancora da accertare, si viene a sapere che è stato trovato morto in Spagna il pilota russo Maxim Kuzminov, quello che nell’agosto del 2023 dirottò un elicottero militare russo Mi-8 in accordo con le forze armate ucraine.

L'operazione Kuzminov

Contro il giovane in Russia era stato aperto un procedimento penale ai sensi di una norma sul "tradimento dello Stato", scrive Nexta. Subito dopo l'atterraggio in Ucraina Kuzminov uccise i due giovani militari che erano sull'elicottero con lui, il meccanico di volo Nikita Kiryanov e il pilota-navigatore Khushbakht Tursunov, perché rifiutarono di arrendersi al nemico.

A Kiev si è parlato molto dell'operazione portata a termine da Kuzminov, con la quale consegnò alle forze ucraine un elicottero da guerra russo. Dopo aver partecipato a vari spettacoli in Ucraina il disertore russo scomparve dai radar della stampa.

Cosa sappiamo

Secondo quanto riportano i media spagnoli ora il corpo del 33enne è stato ritrovato in un parcheggio sotterraneo nel comune di Villajoyosa, nella provincia di Alicante, con diverse ferite da arma da fuoco. Sarebbe stato ucciso con cinque proiettili. Sembra che recentemente l'ex pilota russo abbia avuto problemi di alcol e droga.

Le forze dell'ordine stanno cercando di raccogliere quante più prove possibili per mettersi sulle tracce del presunto assassino, che ha abbandonato un'auto bruciata in una cittadina vicina. Tra le ipotesi al vaglio della polizia anche una versione secondo cui dietro alla morte di Kuzminov ci siano i servizi speciali ucraini, per eliminare un testimone scomodo, accuse naturalmente respinte da Kiev.