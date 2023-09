Poliziotto spacca il finestrino e salva l'uomo intrappolato nell'auto che affonda

Durante le piogge torrenziali che hanno che hanno inondato il centro di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti), due eroi locali hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare un uomo rimasto intrappolato nella sua auto. Lo scorso 14 settembre, durante l'ondata di maltempo che ha colpito la città, l'agente di polizia Rayando Bryan e il capitano dei vigili del fuoco Terrance Simon si sono distinti per un intervento eroico, salvando un uomo che rischiava di annegare nella sua auto, mentre il velivolo veniva sommerso dall'acqua.

L'agente Bryan era in servizio quando si è imbattuto in una scena drammatica a Peachtree Street, completamente sommersa dalle acque alluvionali: un veicolo già parzialmente sott'acqua, con il capitano Simon che cercava in tutti i modi di aprirlo per salvare l'autista che si trovava al volante. "Siamo stati fuori per qualche minuto - ha raccontato Terrance Simon ai media statunitensi - e il livello dell'acqua si stava alzando rapidamente. Avevamo poco tempo per agire".

L'acqua era diventata talmente alta da sollevare da terra l'automobile, rendendo praticamente impossibile l'apertura delle portiere. Come mostrano le immagini diffuse sui social dalla polizia di Atlanta, l'intervento dell'agente Bryan è stato fondamentale: il poliziotto, dopo essersi tuffato nel fiume di fango, frantuma il finestrino con un colpo di manganello, creando una via di fuga per l'automobilista intrappolato.

L'uomo tratto in salvo, Bernard Johnson, ha ringraziato i suoi eroi sia direttamente che attraverso la stampa: "Ho detto loro: grazie di tutto, mi avete salvato la vita. Gliel'ho detto specificatamente, sono stati degli eroi. Non mi ero reso conto di quanto fosse alta l'acqua". La tempesta che ha colpito Atlanta la scorsa settimana è stata violentissima, scatenando sulla città in pochi minuti la pioggia che solitamente cadrebbe in tre ore. In alcune parti della città il livello dell'acqua ha superato il metro e mezzo, inondando le strade e le abitazioni.

