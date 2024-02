Il regalo di Putin a Kim Jong Un: una limousine russa

Kim Jong Un ha ricevuto in regalo un'auto fiammante da Vladimir Putin. In barba alle sanzioni internazionali. Il presidente russo ha voluto omaggiare il leader nordcoreano con una limousine di lusso made in Russia, "a dimostrazione del loro rapporto speciale", come scrivono i media statali nordcoreani: segnale di come sono forti i rapporti tra Corea del Nord e Russia.

L'automobile, di fabbricazione russa, è stata pensata per "un uso personale" ed è stata consegnata lo scorso 18 febbraio da una delegazione russa al leader nordcoreano. A ringraziare pubblicamente il presidente russo è stata la sorella del maresciallo, Kim Yo Jong. "Questo regalo è una chiara dimostrazione delle relazioni personali speciali tra i due leader".

La vettura ora si aggiunge alla collezione di auto di lusso di Kim, spesso a bordo di quella che si ritiene essere una limousine blindata Mercedes-Maybach Pullman Guard dal valore di circa un milione di dollari. Al momento non è chiaro quale modello di automobile abbia ricevuto in regalo il leader nordcoreano, considerato il riserbo osservato dai media di regime. A regalare qualche dettaglio in più è stato Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, che all'agenzia di stampa russa Ria Novosti ha detto che la vettura in questione è una Aurus. Lo stesso modello di auto presidenziale che usa Putin.

Proprio Putin, durante la visita di settembre di Kim in Russia, aveva sfoggiato al leader nordcoreano la sua limousine 'firmata' dalla casa automobilistica russa Aurus. E l'ex presidente americano Donald Trump nel 2018 a Singapore non si era astenuto dall'esibire a Kim 'The Beast', la sua Cadillac presidenziale.

Non è nuova la passione di Kim per le auto di lusso straniere, che arrivano nel Regno Eremita aggirando le sanzioni occidentali. Secondo quanto ricostruito dal Center for Advanced Defense Studies di Washington, quest'anno sarebbero arrivate in Corea del Nord dai Paesi Bassi due Mercedes-Maybach S600 Guard blindate. Sempre per il Centro studi, solo tra il 2015 e il 2017 a Pyongyang sono 'sbarcate' più di 800 auto di lusso, per lo più da aziende russe.

Protesta la Corea del Sud. "Tutti gli Stati membri dell'Onu sono obbligati a rispettare a pieno le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulle sanzioni contro la Corea del Nord - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Seul, Lim Soo-suk, in dichiarazioni riportate dall'agenzia Yonhap - Le sanzioni vietano la fornitura diretta e indiretta, la vendita o il trasferimento di tutti i mezzi di trasporto alla Corea del Nord, comprese le auto di lusso". Gli hanno fatto eco dal ministero dell'Unificazione: "Condanniamo la Corea del Nord per il suo comportamento sfrontato nel rivelare pubblicamente la violazione di sanzioni Onu - ha detto un funzionario - La Russia dovrebbe essere consapevole delle sue responsabilità in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza e bloccare un'azione contraria alle norme internazionali".

Nonostante le sanzioni internazionali che colpiscono sia Mosca che Pyongyang, la Corea del Nord fornirebbe alla Russia armamenti con il conflitto in Ucraina che va avanti da due anni. Entrambi i Paesi negano di violare le sanzioni.